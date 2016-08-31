前資政點名林全下台 蘇嘉全：愛之深責之切

對於前總統府資政吳澧培點名行政院長林全下台，立法院長蘇嘉全表示是一種「愛之深、責之切」的督促。（姚志平攝）

針對前總統府資政吳澧培點名行政院長林全下台，並強調「不下台蔡英文沒有明天」，立法院長蘇嘉全表示，每一個人對現在的政府都有批評或表達不同意見的自由，不管是吳前資政講的話或其他人對行政院的要求，對行政院都是一種「愛之深、責之切」的督促，他相信林全院長都聽到了，政務上應該有更積極的推動，來符合人民的期待，外界也應該多給行政院一點時間，慢慢地會做得更好。

(中時)