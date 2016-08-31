降雨偏少 基隆、新北汐止明起夜間減壓供水

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基隆近月降雨不佳，新山水庫水位持續下降，水利署宣布從明天起將基隆及新北汐止區的水情燈號從「正常」藍燈轉為「稍緊」綠燈，由水公司在不影響民生情況下實夜間離峰減壓供水，並同步增加向北水處購買水源支援。

水利署北區水資源局下周三(7日)將再開會，視到時降雨情況，討論是否需進入第一階段限水「減壓供水」。但因為9月中之後東北角將吹起東北季風，有機會屆時可帶來雨量解除危機。

水利署說明，過去亮起綠燈時，只需進行水源調度工作，但今年2月經濟部修正《自來水停止及限制供水規定》，把限水措施提前，綠燈就可以要求水公司在不影響民生供水下，於夜間離峰酌量減壓供水，既保留水庫用水，又可減少漏水量。

至於真正進入第一階段限水「減壓供水」後，則擴大離峰時段與特定時段的減壓供水，並增加政府機關與國營事業的停水措施，例如停止噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

基隆水情不好原因? 水利署說明，因今年7月份僅尼伯特颱風侵台，8月份則無颱風過境，而近期台灣各地降雨型態大都屬午後雷陣雨，且集中於中南部，基隆地區呈現雨量偏少的情形，8月份總雨量81毫米，僅為歷年平均雨量242.7毫米的33.4%，致基隆河川流量銳減。

水利署說，還好前二天降雨，新山水庫水量流量稍有提升，但仍無法大量充裕供水水源。目前新山水位為79.09公尺，有效蓄水量為654.78萬噸，佔整體有效蓄水量79%，需加強調度因應。

在應變措施方面，現在請台水公司提升向台北自來水事業處的購水量，從目前每日1萬噸增加到5萬噸，並由貢寮淨水場調度支援基隆地區用水，

(中時)