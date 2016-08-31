老將鬥志高昂　蓋特林：明年世錦賽我會創佳績！

蓋特林雖然在此次奧運無法如願打敗波特，但毫不喪志的他，將鎖定明年的倫敦世錦賽。（美聯社資料照）

美國短跑名將蓋特林，雖然在此次奧運100公尺以9秒89的成績「銀」恨，無法如願擠下波特「世界最速男」的地位，但賽後卻毫不喪志，更劍指明年倫敦世錦賽，「我相信明年我可以再度締造個人最佳！」蓋特林說。

在里約奧運之前，蓋特林在今年賽季可說是「不敗金身」，在年度世界排名更高居榜首，一度被視為能阻斷波特奧運3連霸的唯一可能人選，但奧運期間因腳踝傷勢無法發揮正常水準，不但100公尺無法摘下金牌，200公尺更是止步於準決賽，雙雙與今年自己的最佳成績相差甚遠，但近日蓋特林接受知名雜誌《Athletics Weekly》專訪時表示：「我一直在為下個賽季做準備，我告訴我的教練，我想在自己35歲(明年)的時候依然可以創造自己的最佳成績，看看達到什麼程度。」

這位2004年雅典奧運的100公尺金牌，同時也是2005年赫爾辛基世錦賽100、200公尺的雙料冠軍，卻在田徑生涯中遇到當代短跑巨星「閃電」波特，2人過往在跑道的交鋒可謂是「一時瑜亮」，但去年在北京世錦賽時，已33歲的蓋特林在宿敵波特的激發下，雙雙締造個人最佳成績（100公尺9秒74、200公尺19秒74），因此蓋特林深信，同樣的劇情將會重現在明年的倫敦世錦賽，「我對明年的比賽（倫敦世錦賽）充滿期待。當我來到這裡時，我做得一切都是給那些關注我、支持我的人的，他們想看我出色的發揮。」

過去自己常常會因為觀眾力挺波特而被噓，蓋特林有感而發：「（100公尺、200公尺）是人類展示極限的運動，我認為跟他(波特)的競爭，就像職業摔角一樣，有人為他歡呼就會有人替我喝倒采。」但蓋特林認為，年紀並不構成對他成績的限制，且明年世錦賽也將是宿敵波特的引退賽，因此蓋特林想重整旗鼓，好跟這位老戰友打一場經典退休戰。

對於現年34歲的蓋特林而言，里約奧運也可能是他最後一場奧運，雖然對於明年世錦賽仍鬥志高昂，但被問到是否有想像退休時的場景，蓋特林感興地說：「當我引退之時，我想把自己的跑鞋放在終點線上，然後走出跑道，告訴大家，這就是我留下的東西。」

(中時電子報)