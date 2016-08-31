濱崎步「掩面哭」 照嚇壞粉絲 稱「想要幸福」疑婚變？

濱崎步臉書發佈照片，被外界推測婚姻可能觸礁。（圖／取材自濱崎步臉書）

濱崎步與小他十歲的美籍老公結婚至今兩年多，兩人宣布訂婚時，曾一度引發外界質疑揣測是否利用閃婚炒作話題，為當時將推行的新專輯宣傳，不過昨天濱崎步語重心長在臉書發文，讓網友質疑婚姻是否出了狀況。

濱崎步與美籍老公結婚近兩年。（圖／達志影像）

濱崎步在臉書發佈演唱會開唱的照片，照片中只見她將雙手放在吉他手肩上，接著低下頭靠在雙手上，動作讓人推測似乎正在哭泣，接著更發文寫道「如果不能選擇幸福，就算再怎麼成功，就算擁有名譽、財產也毫無意義」，讓粉絲推測是否與美籍老公婚姻生變，才有感而發寫下這段文字，這讓粉絲留言關切「AYU妳不要緊吧」，更有人希望只是新歌歌詞，希望濱崎步不要讓粉絲擔心。

(中時電子報)