蔡總統：軍公教的委屈壓力 我能理解

退休軍公教人員9月3日上街頭，總統蔡英文今天說，年金改革目標從來不是針對任何特定職業與個人；軍公教為國家社會努力一輩子卻承受批評，這樣的委屈跟壓力，「我能夠理解」。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱達格蘭大道，抗議軍公教在年金改革議題中遭抹黑。

兼任民主進步黨主席的蔡總統在民進黨中央常務委員會前表示，改革需要堅持，也需要等待。過去100天，新政府施政遇到一些困難，讓同志和支持者焦急，「各位的心情，我完全可以理解」。國家面臨困境，需一步步解決。希望大家務必相信，「我們一定會堅持改革，而且是堅持用民主跟法治的方式來改革」。

蔡總統說，上午負責召集年金改革會議的副總統發公開信，希望人民共體時艱，支持改革。「年金改革，是我們這一代人不能迴避的責任」，每個人的退休生活都應被保障，整個年金制度的破產危機也應要處理。現在就是改革的時候，「現在不做，我們馬上就會後悔」。

蔡總統表示，她理解改革過程裡，難免有些衝擊，例如軍公教為國家社會努力一輩子，卻在改革過程中，經常得承受一些批評，「這樣的委屈跟壓力，我能夠理解」。

蔡總統說，她要再次強調，年金改革目標從來不是針對任何特定職業跟個人。年金問題，無論是財務或職業別差距都是長期累積的歷史包袱，不是哪個職業原罪。

蔡總統表示，年金改革最重要意義，「就是要保障我們每一個人的下一代」、保障世世代代台灣人都能擁有安定退休生活。「我們這一代人的犧牲，是為了讓下一代更好。如果我們不改革，我們就對不起下一代」。

蔡總統說，有些人說民進黨已完全執政，可一聲令下決定一個方案，以國會多數優勢推動，但「這不是我們選擇的方式。我們選擇溝通，選擇共識」，雖然走起來較慢，但目的是讓所有人團結，一起推動改革。1050831

(中央社)