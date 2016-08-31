嘉義友善校園週 張花冠任反毒大使

嘉義縣政府今天在忠和國小舉辦友善校園週活動，縣長張花冠到場擔任反毒大使，並與學校師生一同彩繪校犬「小白」的家，讓牠在校園有個「家」。

暑假結束，嘉義縣政府於開學第1週進行友善校園週活動，今年除了「防制校園霸凌」、「防制學生藥物濫用」、「防制學生參加不良組織」主題外，還加入動物保護、照顧毛小孩生命教育宣導。

今天友善校園週活動，由張花冠等人前往水上鄉忠和國小擔任反毒大使，帶領全校師生宣示、擊破毒品標語，隨後，張花冠與學校師生一同彩繪校犬「小白」的家，讓牠有個「家」。

「小白」原先為流浪犬，忠和國小師生透過犬隻認養，讓「小白」成為國小校園的一分子，同時學校師生還設計「小白」學生證，掛在身上代表入籍，希望透過照顧校犬，建立學生與動物間良好關係，創造友善校園氛圍環境。

張花冠指出，暑期結束，學生回校園，一起過學習生活，希望學生都能尊重、愛自己，建立反毒觀念，同時尊重別人，反霸凌不大欺小、多欺少，並勉勵學童好好愛護生命，細心照顧校犬「小白」。1050831

(中央社)