兆豐金案 總統：不再讓匪夷所思的事發生

兆豐金疑涉洗錢案，總統蔡英文今天首度表明態度，她說，「我們一定會給人民一個水落石出的交代」；也一定要檢討金融監理，推動改革，不再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事發生。

兆豐案風暴持續延燒，行政院長林全昨天才幫兆豐金控徐光曦拍胸脯保證，人事案在兆豐銀案爆發前就已運作，但頂不住外界質疑壓力，徐光曦今天還是宣布，辭任兆豐金、兆豐商銀董事長。

兼任民進黨主席的蔡總統今天在民進黨中常會前談話，她提到，大家關心的兆豐金疑涉洗錢案，公股銀行被指涉洗錢，不僅造成人民對金融監理的不信任，也讓國家的名譽受到損傷。

她說，這件事情，司法單位已經開始展開調查，行政部門也會開始清查來龍去脈。「我們的態度，就像昨天林院長所說的，釐清責任歸屬，清查沒有上限，我們一定會給人民一個水落石出的交代」。

蔡總統說，冰凍三尺，非一日之寒。「我們也一定要檢討金融監理，推動改革，不再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生」。這是新政府的決心，也是人民對於政黨輪替最基本的期待。1050831

(中央社)