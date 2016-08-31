兆豐金案 總統：不再讓匪夷所思的事發生
兆豐金疑涉洗錢案，總統蔡英文今天首度表明態度，她說，「我們一定會給人民一個水落石出的交代」；也一定要檢討金融監理，推動改革，不再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事發生。
兆豐案風暴持續延燒，行政院長林全昨天才幫兆豐金控徐光曦拍胸脯保證，人事案在兆豐銀案爆發前就已運作，但頂不住外界質疑壓力，徐光曦今天還是宣布，辭任兆豐金、兆豐商銀董事長。
兼任民進黨主席的蔡總統今天在民進黨中常會前談話，她提到，大家關心的兆豐金疑涉洗錢案，公股銀行被指涉洗錢，不僅造成人民對金融監理的不信任，也讓國家的名譽受到損傷。
她說，這件事情，司法單位已經開始展開調查，行政部門也會開始清查來龍去脈。「我們的態度，就像昨天林院長所說的，釐清責任歸屬，清查沒有上限，我們一定會給人民一個水落石出的交代」。
蔡總統說，冰凍三尺，非一日之寒。「我們也一定要檢討金融監理，推動改革，不再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生」。這是新政府的決心，也是人民對於政黨輪替最基本的期待。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。