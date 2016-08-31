布基尼扯上法共和 他提象徵人物遭圍剿
「布基尼」泳裝掀起論戰不休，法國總理一席國家象徵「瑪麗安娜」也不會穿這種包緊緊泳裝的高見卻似乎扯遠了，歷史學家與政界人士都看不下去，奚落總理大人根本不懂歷史。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站報導，法國總理瓦爾斯（Manuel Valls）昨天在社會黨集會表示，法國共和的象徵「瑪麗安娜」（Marianne），恰是布基尼（Burkini）冒犯高盧價值的明證。
瓦爾斯說，「她坦胸露乳，因為她在餵養人民；她沒戴面罩，因為她不受拘束」，伊斯蘭極權主義當前，法國必須重拾愛國精神，不該在攸關女性角色的議題上有所妥協。
但許多史家嗤之以鼻，認為瓦爾斯把瑪麗安娜當成女性主義象徵，真是「愚蠢至極」。
法國大革命專家拉赫雷（Mathilde Larrere）在推文中說，瑪麗安娜只是寓言人物，藝術家以坦胸形象呈現，不過是承襲古代的「藝術準則」，跟女性特質毫無關係。
拉赫雷說，德拉克洛瓦（Eugene Delacroix）名畫筆下的瑪麗安娜，代表的是自由，而非共和。
曾任部長的杜芙洛（Cecile Duflot）則說：「瑪麗安娜是有關共和國的寓言，不是有關女性的寓言。女性不該戴面紗，因為她不受拘束，女性應該坦胸露乳，因為要提供營養，諸如此類的想法，充分說明了特定男性政治人物對女性的觀感。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050831
(中央社)
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