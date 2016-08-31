浩鼎案爆涉貪證據 翁啟惠：報導非事實
浩鼎案再現新進度，今天傳出檢調破解前中研院長翁啟惠電郵內容，發現疑似有貪汙對價情事，對此翁啟惠僅透過秘書回應，強調報導皆非事實，相關事實已經呈送檢調單位，基於偵查不公開，不便多做說明。而中研院院方也說，無法代替翁啟惠發言，對司法調查表示尊重。
另由於浩鼎案引發對中研院技轉爭議部分的處理，中研院也強調，已成立「智財技轉迴避檢討委員會」，由院內外專家學者組成，將參考國內外學研機構技轉及利益衝突迴避法規，持續檢視智財管理及技轉授權，提供院內研究人員遵循的依據。
根據媒體報導，檢調查扣翁啟惠的電腦後，在上萬封電郵中發現，翁啟惠竟要求張念慈捐30萬美金給美國實驗室；另一封則是透過張念慈向尹衍樑「借」近億元買浩鼎3000張股票，被認為是貪污對價關係的證據，日前已移送士林地檢署。
(中時)
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