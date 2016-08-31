反汙名要尊嚴 國民黨支持軍公教上街

國民黨今天舉行中常會，邀請前勞動部長、國家政策會永續組召集人陳雄文報告年金改革，陳雄文批評民進黨年金改革只有口號，年金改革委員會也只是橡皮圖章。國民黨主席洪秀柱也指出，9月3日軍公教團體要走上街「反汙名、要尊嚴」，國民黨支持這樣的態度，會跟他們站在一起。

洪秀柱今提出對年金改革國民黨的四大原則，第一，國民黨支持年金改革，但要採取漸進式、有完整配套的年金改革，反對躁進、有限期的年金改革；第二，反對透過年金改革製造職業衝突，要有同理心，而不是用民粹，為改革而改革、齊頭式平等，並不符合公平正義原則。

第三，反對挑撥世代對立，執政者應提高提高年輕世代待遇，才能確保年輕族群負擔得起年金，退休才領得足夠，反對讓年輕世代看不到未來的年金改革；第四，要捍衛退休者的權益，制度設計的不健全問題是出在制度而不是依循制度的人，抹黑職業別。

(中時)