YS「鋼鐵人3.0職場體驗計畫」 引領青年突破自我

藍子晴參加鋼鐵人職場體驗計畫接到NASA特展的策展工作。（吳江泉攝）

「不設限就沒有極限」是勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)鋼鐵人3.0職場體驗計畫最重要的精神，希望提供多元的管道讓非相關科系或背景的青年有機會嘗試並一窺職場真實樣貌，這項體驗計畫今年邁入第3年，將於9月3日舉辦成果展，歡迎青年朋友屆時參與，感受這群鋼鐵人蛻變的歷程。

「如果沒有參加鋼鐵人職場體驗計畫，我應該永遠接觸不到NASA特展的策展工作」，這是暑假過後即將成為中山大學電機系大三生的藍子晴，對職場體驗計畫最深刻的體悟。

要搶下這唯一一個進入NASA特展體驗策展工作的名額並不容易，必須得先參與為期15天培訓課程，接受每天8小時密集且扎實的培訓，學習包括品牌經營、策展、社群經營與工作態度、溝通與臨場反應等工作技能，不單只是聽課還要分組實際演練，更得克服心魔勇敢站上台發表，藍子晴在每一堂培訓課程總是全力以赴，並在報名職場體驗計畫的100多名青年中順利脫穎而出，完成心中的夢想，爭取到唯一一個到NASA特展體驗的機會。

前進NASA特展，藍子晴除了擔任展場導覽人員外，也化身粉絲團小編參與行銷工作。展場導覽人員大多都被認為負責引導民眾及人潮動線管制，但實際到NASA展體驗才發現，成為一位優秀的導覽員要有十八般武藝才不會被考倒，「NASA特展是採定點導覽，要對展示品瞭若指掌才能帶給民眾有身歷其境遨遊太空的臨場感」，因此口語表達技巧與說故事的能力在實際體驗過程更顯得重要。

而體驗行銷人的工作內容對非相關科系的藍子晴而言更是一大挑戰，「要把腦海中各種天馬行空的想法，變成可執行且能達成效益的企劃真的不容易」，培訓期所學的行銷企劃、社群經營及應用媒體工具等概念在體驗時全都派上用場。

藍子晴說，在體驗期間最重要的收穫就是學會多面向思考及團隊合作的重要性，「以前我可能較堅持自己的想法，不懂得聽取別人的意見，但在職場體驗過程中我學會接受從不同角度與高度來思考事情，且發現溝通協調能力將是未來踏入職場很重要的一環。」

YS每年推出的「鋼鐵人職場體驗計畫」都受到青年朋友們熱烈迴響，今年全新的「鋼鐵人3.0」職場體驗計畫，結合百貨服務業、電子智慧票證、文創出版與科技業等20家知名企業，釋出行銷、企劃、門市營運、樂園表演與動物保育員等多元體驗職缺，提供青年朋友進入相關企業職場實際體驗之機會。

透過實際的職場體驗不僅打開視野，更讓青年不畫地自限勇敢跨出舒適圈，迎向未知的挑戰。想知道更多鋼鐵人圓夢的故事嗎?今年「鋼鐵人3.0職場體計畫」將於9/3(六)舉辦成果展，快來青年職涯發展中心聽聽他們蛻變歷程，也許明年站在舞台發光發熱的的就是你，活動洽詢專線07-231-3232。

(中時)