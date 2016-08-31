地下情談了9年 何潤東妻曝維持秘訣：送他一本...
40歲的何潤東（Peter）明(9/1)將與女友林靜儀（Peggy）在台北舉行婚宴，「雙P戀」總算修成正果共組家庭，外界好奇Peggy這9年來是如何維持與Peter的遠距離地下情，日前她接受專訪，透露每年紀念日或是何潤東要到外地工作時，很有才華的Peggy便會畫一本畫冊送何潤東，當作紀念，也讓分隔兩地的Peter可以睹物思情，超級浪漫。
Peggy日前接受《聯合新聞網》專訪，侃侃而談與何潤東愛情長跑9年來的過程，她透露當時兩人交往半年後，只讓家人知道，連身邊好友都不多談，部分摯友只知道她有男友，但不知是大明星，若有人好奇問了，Peggy便會說對方是在大陸工作的台商，相當保護戀情，直到被偷拍，好友才恍然大悟驚訝尖叫。
「雙P戀」交往期間一直聚少離多，被問如何克服距離的阻礙？Peggy坦言信任非常重要，所以不管何潤東在哪拍戲，Peggy都不會去探班，在智慧手機還不發達的時代，兩人常靠簡訊聯繫，一個月費用往往動輒上萬。
被問做過什麼讓何潤東最感動的事？Peggy透露每年紀念日、他生日、或他要出外工作兩、三個月時，Peggy便會畫一本畫冊送男友，累積至今應該已有3、40本，而Peggy也首次回應老公被封「鵰王」的看法，笑說：「不就是那樣嗎，請叫我『雕嫂』，哈哈哈哈。」
(中時電子報)
關鍵字：何潤東
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