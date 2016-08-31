日股收高 出口股領漲

我要評比

日股今天收漲，日圓疲軟帶動豐田汽車和日產汽車等主要出口股走高，抵消遜於預期的工業生產數據利空。這項數據使市場越來越擔心日本經濟停滯不前。

日經225指數上漲162.04點或0.97%，收16887.40點。東證指數上揚16.73點或1.27%，收1329.54點。（譯者：中央社陳昱婷）1050831

(中央社)