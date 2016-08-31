中秋月餅開賣 傳統口味仍是主打產品

中秋節快到了，台中市各家五星級飯店月餅禮盒早已開賣，推出傳統綠豆椪、廣式月餅、蛋黃酥、鳳梨酥等，其中蛋黃酥、廣式月餅仍是各家主打的產品。

中秋節是烘焙業的重大檔期，除了連鎖烘焙通路外，飯店業、超商與量販店也都推出月餅禮盒搶佔龐大的中秋節送禮市場，因應個人送禮與企業送禮需求，月餅禮盒設計漸趨「多元化與個性化」。

雖然月餅口味眾多，但蛋黃酥仍是不少業者的主打商品，包括台中長榮桂冠酒店、永豐棧酒店、林酒店等都推出蛋黃酥禮盒，還可搭配廣式月餅或綠豆椪，讓禮盒內容更豐富。

廣式月餅也受消費者喜愛，台中全國飯店、裕元花園酒店及星享道都推出廣式月餅禮盒，依循傳統港式作法，其中老字號的全國飯店廣式月餅禮盒，最高一天可賣出1000多盒，尤其禮盒設計更是別出心裁，成為消費者收藏的對象。

除了傳統月餅禮盒外，也有業者推出多種款式因應市場需求，例如85度C就推出9款禮盒，不僅有傳統月餅，還有白玉東坡酥、芋頭酥、奶皇酥、鳳黃酥、咖啡蛋捲等。

台中金典酒店今年以團圓、圓滿的概念出發，將精品盒裝的設計融入秋節禮盒，推出別具特色的「圓舞」限量禮盒，有別往年多搭配高山茶葉的小物，今年則多了不同品項，供消費者選擇；另有「金月」禮盒採用奶黃鳳梨、黑糖火山豆、蔓越莓麻糬等8款全新口味的小月餅組合而成，提供消費者多元選擇。1050831

(中央社)