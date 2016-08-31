彰濱秀傳醫院設生殖醫學中心 服務偏鄉

彰濱秀傳醫院成立生殖醫學中心，生殖醫學中心主任林明德說，不孕症患者明顯都到都會區就診，醫院設生殖醫學中心服務偏鄉。

彰濱秀傳紀念醫院生殖醫學中心主任林明德說，國內少子化已成為普遍問題，不過鄉村地區在觀念上比較保守，一般不孕患者有很明顯的到都會區就診的趨勢，嫁到鄉下的女性大多會有壓力，而偏遠地區的醫院大多不願成立生殖醫學中心。

林明德表示，台灣婦女不孕的比例約為10%到15%，近年來隨著晚婚，不孕症有增加的現象，比世界衛生組織統計的已婚婦女不孕的比率要來得高，原因不一，不過年齡是懷孕機率高低的最大關鍵，像是國內43歲以上婦女的試管懷孕率約為9%，不過可以順利生產的則不到4%，因此雖然生殖醫學技術進步，想生小孩的婦人還是要趁年輕。

林明德說，彰濱秀傳紀念醫院設立生殖醫學中心，有望照顧彰化縣沿海鄉鎮鄉親求子需求，增加醫療服務項目，協助許多渴望有小孩的夫妻圓夢。1050831

(中央社)