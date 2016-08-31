颱風獅子山襲日北部 至少10人罹難

我要評比

颱風獅子山挾帶大雨侵襲日本北部，造成一處療養院淹水，至少9名老人喪命。日本內閣官房長官菅義偉說，加上死於附近淹水住屋的一名年長婦女，罹難人數攀升到至少10人。

美聯社報導，岩手縣災害管理單位官員說，警方是在視察淹水區另一處設施時，在岩泉町這間療養院發現這9具遺體。

官員說，不知道遺體身分或照護者行蹤細節。日本放送協會（NHK）報導，這間療養院收容失智症患者。

法新社報導，另外，菅義偉告訴記者，一名年長婦女陳屍附近淹水住家，使得颱風罹難人數增至10人。NHK也報導，當局在療養院不遠處發現另一具遺體，但官方尚未證實。

電視畫面顯示，療養院部分埋在泥土中，周圍顯然都是從山上沖刷下來的瓦礫堆。療養院一旁有輛汽車上下顛倒。

菅義偉告訴記者：「我們出動政府層級的人力評估災損程度。」日本政府派出自衛隊協助搶救並清理颱風造成的災損。

至少兩條河川因為颱風侵襲暴漲潰堤，河水淹入日本北部地區。NHK報導，南富良野町空知川暴漲，當局通報多人因淹水受困住家與避難處。共同社空拍照片也顯示，本州岩手縣地區淹水嚴重。

獅子山颱風昨晚侵襲日本北部，肆虐尚未從2011年海嘯恢復的災區。日本消防廳表示，北部的青森縣、秋田縣與宮城縣自昨天起至少有3人受傷。（譯者：中央社張曉雯）1050831

(中央社)