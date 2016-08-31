高巿桃源復興里611水災 一審判賠588.5萬

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我要評比

2012年6月11日高市桃源區復興里因豪雨釀災，造成房屋、土地被沖毀，族人們認為拉庫斯溪整治工程有問題，向農委會水保局台南分局、高巿府水利局請求國賠3400萬元，高雄地院審理後，31日認為土地、房屋損失請求有理由，判賠588.5萬元。

精神慰撫金部分，法官認為全沒理由，裁定不賠。自救會長杜耀順表示，無法接受，仍會上訴。

(中時)