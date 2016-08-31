鐵支路文化嘉年華 搭小火車拜訪火車旅館
搭小火車來拜訪火全國唯一的火車旅館！彰化市公所訂於9月3日上午10點起至下午4點，舉辦「2016彰化行樂趣扇形風華鐵道遊~鐵支路文化嘉年華」，只要憑3張7、8月的發票，就可自彰化後火車站停車場，搭乘「小火車」前往扇形車庫，巡禮並參加鐵支路文化嘉年華！
市長邱建富表示，扇形車庫建於1922年，庫房以調車轉盤為中心，呈12股道放射狀形成一座半圓弧狀車庫，也是一座活生生的鐵路博物館，仍有維修火車車輛的作業進行，並在車庫內保存CK101、CK124及DT668等多種老蒸汽火車頭，可以見到火車駛入轉車台的運作，是東南亞唯一會動的鐵路車庫。
市長邱建富表示，首度在扇形車庫舉辦的「2016彰化行樂趣扇形風華鐵道遊～鐵支路文化嘉年華」活動，共推出9大主題，包括「鐵道小火車展絕代」、「扇形舞台秀」、「藝遊鐵道街頭秀」、「鐵道旁說鐵道」、「深度導覽識扇形」、「半線好農香甜味」、「童心鐵道畫樂趣」、「發現創意在鐵道」以及「鐵道風華展絕代」。
為配合9月3日上午10點在扇形車庫舉行的活動開幕式，相招民眾來遊行，前100名可獲贈精美小禮物，有寶可夢皮卡丘、嘻哈猴、小小兵及電音三太子等大型人偶等，只要持3張7、8月發票，就可搭乘「小火車」，限量400張兌完為止。
邱建富表示，扇形車庫及週邊舉行嘉年華活動，現場設有包括文創、鐵道文物、社區美食、伴手禮等攤位，還邀請了藝人及樂團到場表演，活動持續至下午4點為止，並設立了臨時郵局，備有專屬紀念郵票、明信片提供購藏交流與蓋戳服務。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。