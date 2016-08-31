鐵支路文化嘉年華 搭小火車拜訪火車旅館

彰化市市公所訂於9月3日上午10點起至下午4點，舉辦「2016彰化行樂趣扇形風華鐵道遊~鐵支路文化嘉年華」，安排搭小火車到扇行車庫。（吳敏菁攝）

彰化市市公所訂於9月3日上午10點起至下午4點，舉辦「2016彰化行樂趣扇形風華鐵道遊~鐵支路文化嘉年華」，推出9大主題活動。（吳敏菁攝）

搭小火車來拜訪火全國唯一的火車旅館！彰化市公所訂於9月3日上午10點起至下午4點，舉辦「2016彰化行樂趣扇形風華鐵道遊~鐵支路文化嘉年華」，只要憑3張7、8月的發票，就可自彰化後火車站停車場，搭乘「小火車」前往扇形車庫，巡禮並參加鐵支路文化嘉年華！

市長邱建富表示，扇形車庫建於1922年，庫房以調車轉盤為中心，呈12股道放射狀形成一座半圓弧狀車庫，也是一座活生生的鐵路博物館，仍有維修火車車輛的作業進行，並在車庫內保存CK101、CK124及DT668等多種老蒸汽火車頭，可以見到火車駛入轉車台的運作，是東南亞唯一會動的鐵路車庫。

市長邱建富表示，首度在扇形車庫舉辦的「2016彰化行樂趣扇形風華鐵道遊～鐵支路文化嘉年華」活動，共推出9大主題，包括「鐵道小火車展絕代」、「扇形舞台秀」、「藝遊鐵道街頭秀」、「鐵道旁說鐵道」、「深度導覽識扇形」、「半線好農香甜味」、「童心鐵道畫樂趣」、「發現創意在鐵道」以及「鐵道風華展絕代」。

為配合9月3日上午10點在扇形車庫舉行的活動開幕式，相招民眾來遊行，前100名可獲贈精美小禮物，有寶可夢皮卡丘、嘻哈猴、小小兵及電音三太子等大型人偶等，只要持3張7、8月發票，就可搭乘「小火車」，限量400張兌完為止。

邱建富表示，扇形車庫及週邊舉行嘉年華活動，現場設有包括文創、鐵道文物、社區美食、伴手禮等攤位，還邀請了藝人及樂團到場表演，活動持續至下午4點為止，並設立了臨時郵局，備有專屬紀念郵票、明信片提供購藏交流與蓋戳服務。

(中時)