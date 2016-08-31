南市副議長涉官田鋼貪瀆、詐欺案 一審判無罪

(16:34更新內文)股票上市公司官田鋼鐵為通過擴廠環境差異影響評估案，透過台南市副議長郭信良疏通，並同意交付1200萬元，事後因環差案未過僅支付700萬元；郭又另涉向營造商詐得400萬元，併案被檢方依貪瀆、詐欺等罪起訴。台南地院歷經1年多的審理，今天以罪證不足判無罪。

針對判決結果，郭信良強調，此案原本就是政治事件，與事實不符，感謝法官還他公道。鑑於無罪被告不得上訴，只有檢方可以上訴，台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘則說，將待檢察官收受判決後，再研究是否提起上訴。

一審認為，被告郭信良（51歲）到官田鋼辦公室，係商討受託以1200萬元處理群眾及議員對官田鋼擴廠的抗爭，就此而言，郭信良並沒有利用職務上的機會詐取財物；至於日後郭信良雖未能順利排除群眾及議員對官田鋼擴廠的抗爭，卻不能倒果為因，認定郭信良自始即存有詐騙犯意。

至於郭信良被訴向東昇營造呂姓負責人詐欺取財部分，也因呂某於審理中變更供詞，無法讓法官確信郭信良確有詐欺犯行，依法判決無罪。

(中時)