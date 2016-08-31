康乃馨互助會受害，退休警自組一團吸金2億

屏東縣調站查扣吸金集團帳戶及現金。(林和生攝)

曾經因參與康乃馨互助會被倒40餘萬的退休刑事小隊長紀毅明，3年前聯合自救會成員，以相同手法重組飛躍互助聯誼會，非法吸金超過2億元，屏檢昨日配合檢調搜索紀男住處及辦事處共13處，今日凌晨屏東地院以涉嫌重大，裁定紀男、紀妻白桂錦、紀女紀乃瑜及會計陳金彤裁定收押。

檢調發現，互助會第一個月會員須先交第一期會款7500元及服務費5000元，第2個月起由各分館以抽籤方式決定得標者，一旦得標就獲利了結，最高每次投資可得年息658%獲利，慫恿民眾投資。

該集團並制定獎勵及晉升制度鼓勵拉新會員加入，即可晉升「主任、副理、經理、處長、總監、董事」等職位，業績優秀「總監」吸收。

屏東縣調站副主任張德仁指出，紀毅明家族因加入康乃馨互助會受騙成為受害者，但也從中獲悉詐騙手法，竟從受害者成為加害者，開始從事非法吸金，所得全都用來投資房地產。在沒收新制上路後，檢調也查扣現金、房產及價值八千多萬元土地，估計已扣得不法所得1億餘元。

(中時)