動物不愛量體重 保育員出招

台北市立動物園31日表示，動物體重與健康有密切的關係，但園內許多動物不愛量體重，千方百計閃避，保育員得透過動物訓練、食物引誘，或用抱著量等手段，才能完成定期量體重任務。圖為保育員用紅蘿蔔引誘驢子走上磅秤。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真 105年8月31日

台北市立動物園今天表示，動物體重與健康有密切關係，但園內許多動物不愛量體重，千方百計閃避，保育員得透過動物訓練、食物引誘，或用抱著量等手段，才能完成定期量體重任務。

動物園表示，園內大型動物像犀牛、非洲象、亞洲黑熊、棕熊及美洲野牛等，都是用設置在通道上的地磅來量體重，但是因為地磅會晃動，光是要讓機警的動物站在上面，就是一大難題。

像是亞洲黑熊，為了避開通道上的地磅，會將背靠著牆壁，以雙腳站立姿勢、貼著牆橫向移動。就算用美食引誘，有的個體會快速衝過地磅，也有個體直接把地磅上的食物拿走，卻怎麼也不肯踏上地磅一步。

而像迷你馬或驢等動物，保育員通常會送上紅蘿蔔示好，引誘牠們走上地磅，但也不是每一隻都能被說服，乖乖走上磅秤。

動物園說，對於較小型的動物，則可透過動物訓練量體重，例如無尾熊可以坐在保育員的手臂上，跟著保育員一起量體重；鼬獾和水獺訓練進入運輸箱，保育員提著箱子就能上磅秤；但北美浣熊進入運輸籠時會緊張得一直亂動，因此保育員改變方法，用食物引誘，訓練浣熊自己走上磅秤。

另外，保育員會在國王企鵝的動線上擺放磅秤，讓企鵝走進展場前必須先經過磅秤，只是有時會好幾隻一起擠上磅秤，得勞煩保育員出手維持秩序；石虎「集寶」生性機警，保育員將磅秤固定放在展場內讓「集寶」習慣，再將食物放在秤上，透過監視器就可以知道坐在磅秤上用餐的「集寶」有多重。

動物園表示，監測動物體重與維護牠們的健康有密切關係，除了做為研判各項疾病症狀的參考數值，當動物需要醫療時，不論麻醉或用藥，都必須知道每隻個體的體重，因此幫動物量體重，也是保育員積極努力的工作項目之一。1050831

(中央社)