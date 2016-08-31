澳洲憂陸資收購 籲國會注意國安

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由超越黨派的澳洲國會圖書館所發行的簡報指出，澳洲敦促國會議員在支持中國大陸追求「合法利益」時應更謹慎，並對引導大陸投資的動機保持警覺。

路透社報導，這本由政府各部門官員所撰的手冊，趕在30日國會開議前分發至議員手中。手冊寫道「創造一個遍及歐亞、由中國帶領以抗衡美國的集團，是中國推動『一帶一路』計畫的長期目標」，因而引發關注。大陸投資澳洲北部也是一帶一路的計畫之一。

一名國會圖書館的研究員在手冊中寫道，「部分人士將這個計畫，視為對當前全球政經現狀的重大挑戰」，希望藉此讓國會議員關注這個可能面對的議題。

手冊說：「在界定澳中經濟關係如何進一步發展時，澳洲必須在經濟與戰略上，採取更審慎的態度。」

繼澳洲國庫部長莫里森（Scott Morrison）本月以不確定的國安因素，擋下了電力網絡公司「Ausgrid」售予中國大陸與香港買主後，澳洲政府藉發出手冊，呼籲關注相關議題。

莫里森擋下Ausgrid售案前，也駁回陸資企業對澳洲最大牧場持有者基德曼公司（S. Kidman & Co）的競標。

中國大陸是澳洲最大的貿易夥伴，也是澳洲外資一大來源。據安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）與雪梨大學表示，大陸2015年在澳洲資產投資總額達111億美元，當中主要是地產。

其中一項是去年澳洲北部1座軍民兩用港口決定租給中國大陸的企業，引發了美國的關注。（譯者：中央社陳亦偉）1050831

(中央社)