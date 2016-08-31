吳澧培開砲 蘇嘉全：愛深責切的督促

前總統府資政吳澧培點名行政院長林全應下台，立法院長蘇嘉全今天表示，這是愛之深、責之切的督促，相信林全聽到了，應給行政院多一些時間、一些鞭策，慢慢行政院會做得更好。

吳澧培昨天表示，林全絕對用不得、要下台，否則總統蔡英文沒有明天。

蘇嘉全下午主持立法院院務會議前受訪表示，相信吳澧培講的話或其他人對行政院的要求，都是對行政院愛之深、責之切的督促，相信林全也聽到了，是不是應該更積極做好政務推動，以符合人民期待。1050831

(中央社)