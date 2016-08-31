回應支持者焦慮 總統：陽光終會照進來
總統蔡英文今天說，過去的100天當中，新政府的施政是遇到了一些困難，讓同志和支持者，感到焦急，「各位的心情，我完全可以理解」；但是，堅持改革，陽光終究會照進來。
兼任民進黨主席的蔡總統，今天在民進黨中常會前發表談話，她談到台南市議長李全教當選無效的判決定讞、年金改革，以及兆豐金疑涉洗錢案。
有趣的是，蔡總統在致詞一開始，先向在場中常委、幹部問好，但回答的聲音「零零落落」，連她自己都說「2266」，後又再問了一次，現場人士這次大聲回應「好！」總統笑說「這樣才像民進黨嘛！」
她說，改革需要堅持，但是改革也需要等待。過去的100天當中，新政府的施政是遇到了一些困難，「讓我們的同志和支持者，感到焦急。各位的心情，我完全可以理解」。國家面臨困境，需要一步一步來解決。她也希望大家務必相信，「我們一定會堅持改革，而且是堅持用民主跟法治的方式來改革」。
蔡總統說，「堅持改革，陽光終究會照進來」。改革的路並不平穩，也沒有捷徑，有時候會繞得遠一點，但只要有方向，終究會抵達目標。但是她也要跟大家保證，「改革的過程中，我們不會只有等待」。在改革的路上，她要邀請所有的支持者、同志，一起堅定地走下去。
她說，她曾經告訴大家，「我們是民主進步黨，我們相信民主、相信人民、相信台灣」。這三個相信，是堅定不移的信念，也是推動改革，背後最大的支柱。她要請大家務必一定記得這件事，「我們一起加油」。1050831
(中央社)
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