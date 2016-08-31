美俄戰車爭奪北非市場

摩洛哥陸軍裝備的M1A1SA戰車照片。（網路照片）

根據《戰略之頁》（Strategy Page）網站的報導，美國M1系列戰車與俄國T-90系列戰車在北非軍火市場上爆發了激烈的競爭。

7月上旬，北非國家摩洛哥才從美國手中接收了第一批200輛翻新的M1A1SA主力戰車。此一訂單於2012年簽署，完全是為了回應阿爾及利亞政府在2007年宣佈將花費75億美元翻新冷戰時代武器的決定。摩洛哥與阿爾及利亞兩個北非國家，長期以來因邊界糾紛而處於對立狀態。在這樣的情況下，兩個難免會出現軍備競賽的態勢。

而在冷戰時代，摩洛哥採取親近西方國家的態度，而阿爾及利亞則偏向蘇聯陣營。此一地緣政治態勢，在今天也沒有根本性的改變。根據M1系列戰車於2003年到2008年間在伊拉克作戰的經驗，美軍發展出M1A1SA戰車來適應中東與北非的沙漠性氣候。只是，直接購買M1A1SA對摩洛哥而言實在是不小的開銷。

最後，雙方達成一個折衷的協議，就是美國以較便宜的價格替摩洛哥將現有的M1升級為M1A1SA。性能提升後的M1A1SA戰車，加裝了許多新的儀器以方便組員瞭解車外狀況。其中一款「藍軍跟蹤器」（Blue Force Tracker），可幫助M1A1SA的組員更快速的判斷其他車輛是友軍還是敵軍。同時，M1A1SA的紅外線熱象顯示儀也比過去更加清晰。

至於阿爾及利亞，則向俄羅斯購買了300輛T-90戰車。T-90於90年代開始進入俄軍服役，是目前俄羅斯軍方手中最先進的戰車。原本，蘇聯軍方是希望由T-80取代T-72。不過就如同早期的T-62與T-64，T-80無法符合蘇軍的要求。因此蘇聯人只好在T-72戰車上加裝新型砲塔還有其他設備後，將之重新命名為T-90戰車。

阿爾及利亞陸軍的T-90戰車。（網路照片）

總體而言，T-90使用的車體與T-72沒有什麼差異，但是在加裝新的配備並搭配優秀的戰車組員後，仍可被視為一大威脅。絕大多數採用T-72戰車的國家不願意花錢培訓組員，是導致這款戰車常在戰場上被擊毀的關鍵原因。現在所有裝備俄製戰車的國家，都已經瞭解到良好的戰車組員，比任何的新式裝備更能決定戰場上的勝負。

(中時電子報)