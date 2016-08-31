國中女遭掐脖摀嘴 幸路人搶救解圍

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台中市大里區一名國三女學生，昨天上學途中，徒步行走在立新路上，竟遭一陌生男子從後方掐住頸部、摀住嘴巴，所幸附近路人發現，趕忙衝上前搶救，才未讓女學生被人擄走。

校方表示，事發後已立即請家長帶學生前往醫院驗傷並報警。警方則表示，經調閱周邊路口監視器，目前已鎖定特定人士犯案，正深入調查中。

(中時)