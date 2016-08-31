陳建仁：年金改革未針對特定族群

針對軍公教9月3日將走上街頭抗議年金改革，副總統陳建仁今天出席三總活動時說，年金改革本來就是要打造興而永續的制度，讓老人退休後可得到最好生活照顧、經濟安全，年輕制度目的是減輕年輕人照顧長輩負擔，老了可得好的照顧。改革本身不分世代、不分族群，沒有針對特定職業別或族群來改革，呼籲大家有耐心、愛心一起努力。

陳建仁今天也在臉書上發文，柔性談論年金改革，外界認為是否以柔情攻勢，希望減緩9月3日軍公教上街頭的力道，陳建仁回應，上街表達意見為民主社會應該尊重的行為，他的公開信，要是謝謝年金委員會一起努力討論。在委員會努力下，接下來4次的年金改革委員會開會，一定會有好的結果。

(中時)