談浩鼎案 陳建仁：周刊報導與事實有出入

我要評比

關於中研院前院長翁啟惠涉入浩鼎案，今天有媒體報導，檢調傳訊副總統陳建仁；陳建仁今天出席三總活動時指出，他是在5月11日上午11點以證人身分，在競選總部協助檢察官辦案。

他說，周刊報導，在時間與細節上都與事實有出入，基於尊重司法與偵查不公開原則，他不方便對外說明細節。

(中時)