彰濱秀傳紀念醫院成立生殖醫學中心
雖然少子化是趨勢，卻還有很多人非常想生小孩卻生不出來，32歲的小芳結婚4年一直無法懷孕，求神問卜、吃喝草藥偏方、人工受孕都嘗試過但都無效。今年五月彰濱秀傳醫院成立生殖中心，她成了生殖中心第一位試管嬰兒的受術者，順利懷孕了。
彰化彰濱秀傳醫院統計，台灣婦女不孕比率佔10至15％，每百對夫妻有15對有懷孕困難，形同每7對夫婦就有一對不孕。近來因為晚婚趨勢，不孕率還有逐漸增加的現象，比起世界衛生組織統計的已婚婦女不孕比率約8至12％似乎還要來的高。除了疾病因素，壓力大、晚婚等，也有不明原因的不孕。
彰濱秀傳紀念醫院生殖醫學中心主任林明德醫師表示，雖然不孕的原因很多，但年齡是懷孕機率高低的最大關鍵。根據國建署103年的統計，國內43歲以上婦女的試管懷孕率約9％，但可以順利生產的則不到4％；也就是說，雖然生殖醫學進步，但若想生小孩的婦女還是得趁年輕。
彰濱秀傳醫院總裁黃明和表示，一般不孕症患者求診有明顯偏向都會區就診的趨勢，所以偏遠地區的醫療院所大多不願設立需要貴重儀器，龐大金額投資的生殖中心，但基於照顧鄉親的出發點，特別設立生殖中心。
林明德說，1985年台灣第一個試管嬰兒誕生以來，目前台灣每年誕生超過7000名試管寶寶，平均100個新生兒就有2到3個是試管寶寶，人工生殖醫學幫助了許多渴望有小孩的夫妻圓夢。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。