彰濱秀傳紀念醫院成立生殖醫學中心

彰濱秀傳醫院成立生殖中心。（吳敏菁攝）

台灣每年誕生超過7000名試管寶寶，人工生殖醫學幫助了許多渴望有小孩的夫妻圓夢。（吳敏菁翻攝）

雖然少子化是趨勢，卻還有很多人非常想生小孩卻生不出來，32歲的小芳結婚4年一直無法懷孕，求神問卜、吃喝草藥偏方、人工受孕都嘗試過但都無效。今年五月彰濱秀傳醫院成立生殖中心，她成了生殖中心第一位試管嬰兒的受術者，順利懷孕了。

彰化彰濱秀傳醫院統計，台灣婦女不孕比率佔10至15％，每百對夫妻有15對有懷孕困難，形同每7對夫婦就有一對不孕。近來因為晚婚趨勢，不孕率還有逐漸增加的現象，比起世界衛生組織統計的已婚婦女不孕比率約8至12％似乎還要來的高。除了疾病因素，壓力大、晚婚等，也有不明原因的不孕。

彰濱秀傳紀念醫院生殖醫學中心主任林明德醫師表示，雖然不孕的原因很多，但年齡是懷孕機率高低的最大關鍵。根據國建署103年的統計，國內43歲以上婦女的試管懷孕率約9％，但可以順利生產的則不到4％；也就是說，雖然生殖醫學進步，但若想生小孩的婦女還是得趁年輕。

彰濱秀傳醫院總裁黃明和表示，一般不孕症患者求診有明顯偏向都會區就診的趨勢，所以偏遠地區的醫療院所大多不願設立需要貴重儀器，龐大金額投資的生殖中心，但基於照顧鄉親的出發點，特別設立生殖中心。

林明德說，1985年台灣第一個試管嬰兒誕生以來，目前台灣每年誕生超過7000名試管寶寶，平均100個新生兒就有2到3個是試管寶寶，人工生殖醫學幫助了許多渴望有小孩的夫妻圓夢。

(中時)