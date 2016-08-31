小S企圖卡位范冰冰 慘遭馮小剛塗泥丟草

馮小剛在小S頭上丟草。（圖／愛奇藝提供）

小S扮馮小剛新片中的村姑。（圖／愛奇藝提供）

馮小剛上《姐姐好餓》做菜。（圖／愛奇藝提供）

國際大導馮小剛日前受邀上愛奇藝《姐姐好餓》，喜歡在節目上挑戰自己演技的小S也不放過機會，現場演出馮小剛執導的新片《我不是潘金蓮》中范冰冰飾演的村姑一角，企圖變「馮女郎」的小S，遭馮小剛在臉上塗泥、頭上丟草，讓她大喊：「你在鬧我嗎？」

小S曾在2010年金馬獎典禮上問馮小剛：「以導演的眼光，我和林志玲誰美？」當時馮小剛說一年後再回答，時隔六年後，小S再次逼問，他終於鬆口說：「我心中是有答案的，林志玲。」

難得逮到機會，小S也問馮小剛選角是否特別喜歡舒淇？馮小剛大讚舒淇相當優秀，私下也是貼心的藝人，並爆曾與她到北海道拍戲，拍攝結束時，發現舒淇一直在路上晃，事後才知道，她特別為每一位工作人員都準備禮物，還針對每個人的喜好，令大家相當感動。

《姐姐好餓》播出至今點擊量已突破兩億，每週四晚間九點在愛奇藝獨家播出。

(中時電子報)