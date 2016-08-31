狠母產男嬰後丟廚餘桶 警逮30歲逃逸外勞

30歲印尼籍的逃逸外勞雅妮產下男嬰後竟將其丟棄，雅妮則供稱，產下男嬰時已經沒有聲音，疑似死亡。(賴佑維翻攝)

桃園市新屋區一處養豬場的人員30日整理一包塑膠袋廚餘，裡頭竟掉出一具出生不久的男嬰屍體。警方獲報展開調查，發現男嬰母親竟是30歲印尼籍的逃逸外勞雅妮，產下男嬰後就裝袋丟進社區大樓的廚餘回收桶。

警方表示，查訪數十位司機，發現在某社區擔任看護的雅妮涉有重嫌。警方調查後發現，雅妮在印尼就已經結婚且懷孕，2月透過仲介公司來台擔任看護工，但工作1周就逃逸，透過友人介紹輾轉到某社區擔任看護。

雅妮說，因為自己是逃逸外勞，不敢就醫。後來生下男嬰後發現男嬰沒有聲音，疑似死亡，才會裝袋丟棄。她供稱，在印尼生下死嬰後，都是自行處理，不知道此舉觸犯台灣法律。警方將其逮捕後，依母殺嬰兒罪及遺棄屍體罪嫌移送。

(中時)