兆豐銀案 政院建議改派公股董監事

有關兆豐國際商業銀行美國紐約分行疑似洗錢案，行政院今（31）日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第一次會議，由小組召集人林錫耀副院長主持，會中作成建議，必要時不排除改派公股董監事，以強化公司治理功能。

會中外界的重點質疑進行充分討論，主要包括：兆豐金現任董事長徐光曦，在案件發生時擔任總經理，是否會影響調查與處理的公正性？以及兆豐銀涉及洗錢的帳戶有哪些？最終受益人？以及是否涉及巴拿馬文件等。

討論中傳出兆豐銀行徐光曦董事長辭職，但督導小組仍建議，應進一步深切檢討該董事會功能，必要時應不排除改派公股董監事，以能強化公司治理功能。

此外，目前雖已掌握美國金檢報告中所稱174筆、74個帳戶（紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行）可疑交易的匯款戶、受款戶及金流資料，除正一一加以檢視、比對外，也正調取匯款交易的原始憑證、電文以及開戶資料，督導小組建議兆豐總行應該進一步去取得102、103年度相關資料，以作為未來釐清事實真相的重要依據。

今天督導小組有四位委員與會，包括前第一銀董座張兆順，前土銀董座吳繁治、二位律師包括前民間司改會高涌誠律師、永社理事長陳傳岳等人，還有金管會、法務部、財政部相關部會列席。

今日會議分有二項報告案及討論案：報告案部分，除由金管會報告兆豐銀行遭美裁罰案之案件經過及金管會處置作為外，亦由相關部會報告「兆豐銀行遭美裁罰案專案小組」 目前的工作進度；討論案除就督導小組之運作進行討論外，主要針對本案目前各界的質疑重點詳加討論。

會中結論，未來應檢討兆豐董事會的功能，希望讓董事會發揮更大功能與責任，必要時改派公股董事，以強化其公司治理，同時也應積極取得所有疑似洗錢帳戶交易資料，以作為未來釐清事實真相的重要依據。

根據金管會報告，美國紐約州金融署（DFS）於104年1月至3月對兆豐銀行紐約分行辦理實地檢查，包括查核該分行101年至103年之間匯款交易等，並於105年2月將檢查報告函送兆豐銀行，報告提出紐約分行未落實可疑交易之監控篩選、申報等法令遵循缺失。以101年為例，DFS認為計有174筆匯款應申報疑似洗錢交易，紐約分行僅申報64筆，其餘110筆未申報，因此遭到DFS重罰1.8億美元罰款。

(工商)