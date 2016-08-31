徐永明：省府預算歸零 籲朝野支持
時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，將台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府等「三大盲腸機關」預算歸零是國人共識，在新會期審查預算時，不分黨派委員都應該共同支持。
中華民國106年度中央政府總預算案各單位預算書陸續送抵各立委國會辦公室。徐永明今天在社群網站臉書（Facebook）發文指出，福建省政府今年又增加編列一般行政費用，包括委員兼職費、差旅費、辦公房舍整修費，以及成立連江辦公室設備等經費，林林總總多了新台幣1600多萬元，「實在沒有必要」。
徐永明說，台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府和蒙藏委員會等盲腸機構，它們的業務、人員其實應該整併到其他單位統一指揮，發揮更多效益；但現在這些單位不廢、預算持續浮濫編列，「只是讓人民的納稅錢平白蓋幾間大廟，供養這些閒差而已」。
徐永明表示，相信長年緊盯老問題，人民也會不耐煩，盼在新會期審議預算時，不分黨派應該共同支持將省府預算全數歸零，並督促行政機關積極調整人事，一併解決部分單位公務人力不足的問題，提高行政效能。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。