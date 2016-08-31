徐永明：省府預算歸零 籲朝野支持

時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，將台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府等「三大盲腸機關」預算歸零是國人共識，在新會期審查預算時，不分黨派委員都應該共同支持。

中華民國106年度中央政府總預算案各單位預算書陸續送抵各立委國會辦公室。徐永明今天在社群網站臉書（Facebook）發文指出，福建省政府今年又增加編列一般行政費用，包括委員兼職費、差旅費、辦公房舍整修費，以及成立連江辦公室設備等經費，林林總總多了新台幣1600多萬元，「實在沒有必要」。

徐永明說，台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府和蒙藏委員會等盲腸機構，它們的業務、人員其實應該整併到其他單位統一指揮，發揮更多效益；但現在這些單位不廢、預算持續浮濫編列，「只是讓人民的納稅錢平白蓋幾間大廟，供養這些閒差而已」。

徐永明表示，相信長年緊盯老問題，人民也會不耐煩，盼在新會期審議預算時，不分黨派應該共同支持將省府預算全數歸零，並督促行政機關積極調整人事，一併解決部分單位公務人力不足的問題，提高行政效能。1050831

(中央社)