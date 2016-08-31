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中華總會館阻掛旗 華人社團抗議違法

中央社
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舊金山多個華人社團今天針對撤旗案召開記者會，抗議中華會館現職總董不顧法庭判決，阻攔掛回中華民國國旗。

他們同時聲明指出中華會館「限制掛旗」：只掛美國旗、加州旗和會旗的臨時提案，表決結果違反章程，決不認同。

中華總會館於當地時間27日的商董月會上，原本要討論青天白日滿地紅國旗何時能依法院判決恢復原位，突然有商董臨時提議「中華總會館只掛美國旗、加州旗和中華會館會旗」。輪值總董何偉明不顧反對聲音立即投票並宣布投票通過。

肇慶總會館及合和總會館今天在華埠國父紀念館舉行的記者會，邀請多個社團及僑界人士出席。他們表明不認同不民主的投票結果。因為這次和2013年5月臨時動議的撤旗案一樣，違反了中華會館章程。

原告中華會館商董周達昌表示，今年8月舊金山法院的最終判決書中清楚裁定，3年前的撤旗事件違反章程，要求會館恢復撤旗前原狀。17日，他們3位原告商董準備把中華民國國旗掛回，卻被總董阻攔，完全藐視法庭判決。

出席記者會的秉公總堂元老徐楚南認為，被告應該服從法院的判決，先把國旗掛回去，尊重法庭判決。日後再討論國旗一事，應重新提案表決。

中華會館資深商董林炳昌說，這是個民主的社會，提案及投票都應照章程來執行。可是2013年的「撤旗事件」及27日的「限制掛旗」臨時提案都不合法。面對商董問題，輪值總董何偉明不回應，也不給時間發言，並對支持復旗的商董施壓。

林炳昌說，早在2003年就曾爭論是否撤下青天白日國旗，只掛美國國旗，最後商董會決定「永遠擱置」，不再討論。如要推翻「永遠擱置」提案，按照會館章程，必須先有3/4商董支持，下個月才能投票表決。不能臨時起意，還沒推翻就表決。除此之外，章程也提到同一議題討論表決後，不能再提。

洪門致公堂盟主趙炳賢認為青天白日滿地紅國旗是歷史文物。這面旗和國父孫中山推廣革命是一體的，應保留下來。而且中國南京的中山陵也掛著這面旗，中華會館不應該為政治而犧牲歷史文物。1050831

(中央社)

關鍵字：會館中華國旗章程投票
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