國防部兵力報告：中共具封奪我外島能力

我要評比

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，中共對台針對性軍事演習實未稍減，目前已具封奪我外、離島登陸能力；中共要求共軍2020年前完成對台用武全面性作戰能力整備。

國防部上午送達立法院的「105年中共軍力報告書」、「五年兵力整建及施政計畫報告」中，對於共軍的軍事戰略、國防預算、軍事改革、對台軍事作戰整備等問題探討。

中共軍力報告書中指出，共軍犯台可能時機包括台灣宣布獨立、明確朝向獨立、內部動盪不安、台灣獲得核子武器、海峽兩岸和平統一對話的延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力進駐台灣等，中共持續要求共軍如期於2020年前完成對台用武全面性作戰能力整備，作好作戰計畫。

報告書指出，中共新造公務船舶已朝軍艦化、大型化發展，且執法及科研傳藉海洋調查名義常態性在我周邊海域及重要航道活動、滯留，研判中共正採「以民掩軍」方式，藉學術研究之名行海測之實，持續完善台海戰場參數蒐整，凸顯中共對我情蒐未曾停歇。

根據「國防部5年兵力整建及施政計畫報告」指出，共軍更要求全軍在「複雜電磁環境」、「聯演聯訓」架構下，藉「以戰代訓」手段從事各項實兵練練，凸顯共軍備將對台軍事鬥爭列入經常性戰備，目前已具封奪我外、離島登陸戰力。

報告指出，在「遠戰速勝、首戰決勝」指導方針及「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，就現階段作戰能力，未來中共將採逐步升級、遞增加度模式犯台。對於共軍犯台模式，包括「聯合軍事威懾」、「聯合封鎖作戰」、「聯合火力打擊」、「奪占外島作戰」等4種模式。

國軍的兵力整建規劃方面，報告指出，國防部將以「強化資訊作戰能力」、「匿蹤、無人化、精準彈藥前瞻發展」、「提升彈道飛彈防禦能量」、「強化敵飛彈突擊下之高存活戰力」、及落實「國防自主」，啟動「國艦國造」及「國機國造」為整建方向。1050831

(中央社)