劉寅娜退出陸劇成定局 疑限韓令作祟

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南韓希傑娛樂傳媒公司今天透露，演員劉寅娜退出中國電視劇「相愛穿梭千年2」的拍攝。分析說，這和傳聞中國政府因南韓決定部署戰區高空防衛系統而實施「限韓令」不無關係。

南韓聯合新聞通訊社報導，「相愛穿梭千年2」由中國湖南衛視製作，共28集，劉寅娜已完成2/3以上的拍攝。

據報導，劉寅娜最近接到劇組通知而退出拍攝，具體理由並不明確。部分中國大陸媒體30日爆料，台灣演員郭雪芙已代替劉寅娜進組拍攝。

對此，劉寅娜所屬經紀公司YG娛樂表示，還在確認中。

「相愛穿梭千年2」由南韓tvN電視台於2012年播出的電視劇「仁顯王后的男人」改編，「仁顯王后的男人」女主角劉寅娜和導演金炳洙赴大陸拍攝「相愛穿梭千年2」。tvN的東家希傑娛樂傳媒為「相愛穿梭千年2」拍攝提供諮詢，此劇播出日期還沒有確定。

報導引述希傑娛樂傳媒（CJ E&M）表示，目前金炳洙仍執導該劇，除了劉寅娜，該劇沒有啟用其他南韓演員。報導指出，該劇拍攝進度落後，日程與劉寅娜其他演藝工作的安排有衝突，因此不得不更換女主角。1050831

(中央社)