亞俱男排賽》新秀不敵哈薩克 中華第六作收
緬甸亞俱男排賽，中華隊以1比3（22比25、25比21、21比25、20比25）不敵哈薩克，以第6名作收。
中華隊執行教練李世家表示，這場比賽安排比較年輕的球員下場磨練，大致上表現還可以，但關鍵時接發球還是不穩定，以及攔網方面有待加強。
至於讓年輕小將上場原因，李世家說，這是一個很難得有這個機會，讓他們感受強度較高的比賽，而且因為其他主力經過這幾天來的比賽，在體力上也都到達極限，也需要考慮他們傷痛問題。
中華隊第二局前半段落後，一路苦追至15平，後段穩定領先，以25比21扳回一城。第三局激戰到16比16，最後以21比25落敗。第四局7比7之後，哈薩克氣勢抬升，以16比12領先，最後中華隊以20比25，1比3飲恨敗陣。
(中時電子報)
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