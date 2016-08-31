大學錄取通知書遺失 竟被同學母親撕碎
好不容易考上大學，結果錄取通知書竟然遺失，這讓大陸河南高中生雯雯(化名)急死了。經調閱監視器發現，原來被同學磊磊(化名)的媽媽撿走並且撕碎，婦人稱自己跟丈夫吵架，加上不識字也不清楚那紙是什麼，遂一氣之下把撿到的紙給撕了。
據《北京晨報》報導，高中生雯雯不小心將裝有錄取通知書、貸款證明跟戶口名簿的資料袋遺失在學校，隔日調閱監視器找尋，發現被1名婦女撿走，並丟棄在草叢裡，不過最重要的通知書還是不見蹤影。進一步追查，撿走資料袋的婦人是同學磊磊的母親，並在她口袋中找到被撕碎的錄取通知書。
雯雯母親表示，不能理解為何要把撿到的東西撕掉，其間在學校還碰見這位家長2次，問她有沒有撿到通知書之類的，都矢口否認。磊磊媽媽解釋，那日天氣炎熱，她就把撿到的資料袋當扇子用，之後在電話中跟丈夫起爭執，加上早上有吃藥，迷迷糊糊的一生氣就把資料撕了丟在花叢裡。
婦人指出，自己是個農村婦女也不識字，只記得是個紅色的皮，雯雯來找的時候才想起來是不是那天撕的東西，也意識到錯誤，希望對方能諒解一時糊塗。雯雯媽媽事後表示願意原諒，「當下的確很生氣，但只要孩子入校不受影響，也就不想再追究對方責任。」
眾多網友得知此事後紛紛表示，「心情不好怎不拿錢包的錢出來撕」、「不可能不識字」、「說不識字還有人信！」、「撕得這麼碎，這得有多大的深仇大恨」、「你心情不好撕人家的東西幹嘛」、「同學瞬間成仇人」、「就算不識字，也不能亂撕別人的東西啊」、「錄取通知書是用甲骨文寫的嗎？」。
(中時)
關鍵字：錄取通知書
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