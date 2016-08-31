「韓版一朗」之子敲3安 韓國險勝大陸
「風之子」李鍾範被譽韓職史上最恐怖第1棒，而他的兒子「風之孫」李政厚在6月第一次選秀會上被耐克森英雄以第1指名選進，同時入選韓國隊來台參與本周在台中舉行的亞洲青棒錦標賽，他在前兩戰合計9打數7安打，韓國隊也收下2連勝。
李鍾範也被稱為是「韓國鈴木一朗」，加入韓職第2年(1994)就囊括打擊、盜壘、安打「三冠王」，還獲選當年MVP，不僅打、守出色，還擁有一雙快腿，生涯拿過4次盜壘王和6次金手套獎。
李政厚也遺傳到父親的飛快腳程，並將跟隨父親的腳步進入職棒。雖然因父親的名聲讓他的表現備受外界關注，對此李政厚也不感到壓力，他說：「爸爸是爸爸，自己是自己。」但他也期待未來踏上職棒後，能有像父親一樣的出色表現。
雖然李政厚主要擔任內野手，這次參與亞青賽，教練團為了讓他更專心於打擊，排他守外野，李政厚也用手中的棒子幫助球隊，首戰對上菲律賓，單場4支安打、跑回3分，31日對戰中國，再繳出4支3表現，打點、得分各1。
被視為B組實力最強的韓國，31日碰上中國隊卻贏得不輕鬆，全場出現6支安打，其中「韓國陳琥」姜白虎7局上敲出右外野方向的陽春全壘打，將比分拉開為3比0。身高181公分、體重90公斤的姜白虎具有長打能力，最快球速也可達150公里，同樣有「二刀流」實力。
中國隊前8局只敲3支安打，遭到韓國隊封鎖，但打線在9局下展開反撲，靠著2次失誤和1次保送成功破蛋，但最終留下三壘的殘壘，以2分差落敗，先發投手曹正清以121球完投9局，被敲6安，投出2次保送，失3分自責分。
(中時電子報)
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