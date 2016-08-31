中俄將在南海實戰演練立體登陸 重島礁攻防

圖為中俄「海上聯合—2014」軍事演習在東海進行實彈射擊演練的資料照。（圖/中新社）

儘管南海仲裁結果早已出爐，但中國堅持維護國家核心利益，不僅繼續在南海進行軍事部署，更將在9月12到19日，與俄羅斯在相關海域舉行「海上聯合-2016」軍事演習，而引起各方高度關注。

據《人民網》31日報導，中國軍事專家尹卓在接受央視《今日關注》採訪時表示，這次中俄海上軍演，可能會演練立體登陸作戰和潛艇作戰。而南海海域南海海域達350萬平方公里，十分遼闊，約是東海海域的5倍，無論是射程500公里以上的反艦飛彈，或是射程一、兩百公里的對空彈，都能在演習中發揮最大射程。

央視報導稱，這次演習的主要用意，是在訓練俄羅斯太平洋艦隊，以及中國海軍組織船艦的各種海上保衛與防衛能力，還有在南海進行聯合登陸的能力。

尹卓指出，南海島礁較多，島礁攻防戰自然是演習的重要內容，也是登陸演習的要素。他表示，島礁一般都有大型礁盤，易攻難守，大型艦艇難以靠近，艦炮想要攻擊島礁，也不易達到預期效果，因此島礁登陸作戰，一般都需要航空兵的配合，採取立體登陸作戰方式。同時，島礁上的防禦力量也需要部署反立體登陸的軍事力量。

此外，尹卓指出，這次演習還會牽涉機動兵力如何從海、陸實施支援，水雷如何設置，以及預警力量如何部署等問題。

自2012年以來，中俄已在東海、黃海與地中海等海域，舉行了多次聯合演習，而演習內容都以防禦為主。而尹卓指出，這次中俄南海軍演的特別之處在於，該演習應屬戰役級別，在組織和指揮方面，會比中俄過去在黃海、東海等海域舉行的海上演習更加深化。而且南海水深範圍大，適合潛艇活動，因此潛艇作戰、潛艇與水面艦艇，以及反潛航空兵的對抗，可能也是演習的重要內容。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，中俄高度重視這次演習，已經舉行了三次籌備會議，在演習科目、戰備方案與通信保障等方面，都做了充分準備。從科目設置而言，過去的中俄海上聯演都以防衛為主，而這次將加入登陸演習，種種變化，都將使這次演習更受矚目。

(中時電子報)