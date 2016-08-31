網路賣商品詐騙 警逮男子還遭衝撞
20歲陳姓男子在拍賣網站PO賣演唱會票、超商禮券及各式老酒，因價格以市價7至8折出售，吸引不少網友下單，但付錢未到貨才知受騙；高市刑大30日逮捕陳男及同夥，還遭他們涉開車衝撞，警開槍擊破車窗逮5人，查獲改造手槍、毒品，初估受害24人，得手近200萬元。
高市刑大偵2隊獲報民眾上網消費遭詐騙，警追查蒐證，陳男今年5月起，利用人頭帳號上網拍賣各式物品，全家超商禮券5萬元只賣4萬元、新機車只賣6萬元，另已停產的30年洋酒賣8萬元，網友以為撿到便宜，結果通通被騙。
警調查發現，陳男手頭上根本沒有網上販賣的商品，上當的被害人遍及全台；市刑大與刑事局偵9隊逐一過濾，從陳男所設帳號「chnen118」查出其在林園一帶出沒，昨天跟監驚見陳和同夥外出，警沿途追到鳳山區，趁他們到加油站停車，前後包圍他們，但開車的35歲武姓男子涉加速前後衝撞警車，最後被警方鳴槍嚇阻，陳等5人才被順利壓制。
警方在陳男背包查獲1把改造手槍、47.49公克毒品及13顆一粒眠；陳男坦承攜槍防身，否認持槍犯案，警訊後依詐欺、槍砲及毒品罪送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。