網路賣商品詐騙 警逮男子還遭衝撞

20歲陳姓男子在拍賣網站PO賣商品詐騙，高市刑大逮陳等5人。(劉宥廷翻攝)

高市刑大30日逮捕陳男及同夥，還遭他們涉開車衝撞，警開槍擊破車窗逮人。(劉宥廷翻攝)

20歲陳姓男子在拍賣網站PO賣演唱會票、超商禮券及各式老酒，因價格以市價7至8折出售，吸引不少網友下單，但付錢未到貨才知受騙；高市刑大30日逮捕陳男及同夥，還遭他們涉開車衝撞，警開槍擊破車窗逮5人，查獲改造手槍、毒品，初估受害24人，得手近200萬元。

高市刑大偵2隊獲報民眾上網消費遭詐騙，警追查蒐證，陳男今年5月起，利用人頭帳號上網拍賣各式物品，全家超商禮券5萬元只賣4萬元、新機車只賣6萬元，另已停產的30年洋酒賣8萬元，網友以為撿到便宜，結果通通被騙。

警調查發現，陳男手頭上根本沒有網上販賣的商品，上當的被害人遍及全台；市刑大與刑事局偵9隊逐一過濾，從陳男所設帳號「chnen118」查出其在林園一帶出沒，昨天跟監驚見陳和同夥外出，警沿途追到鳳山區，趁他們到加油站停車，前後包圍他們，但開車的35歲武姓男子涉加速前後衝撞警車，最後被警方鳴槍嚇阻，陳等5人才被順利壓制。

警方在陳男背包查獲1把改造手槍、47.49公克毒品及13顆一粒眠；陳男坦承攜槍防身，否認持槍犯案，警訊後依詐欺、槍砲及毒品罪送辦。

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(中時)