男嬰丟入廚餘桶 女印尼看護工涉重嫌

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1名印尼籍女逃逸監護工疑似將出生不久的男嬰，丟棄在廚餘桶中，31日遭桃園警方逮捕到案，調查後依照遺棄屍體等罪嫌，移送檢方偵辦。（翻攝桃園警方提供錄影帶）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年8月31日

一名印尼籍女逃逸監護工疑將出生不久的男嬰丟棄在廚餘桶，今天遭桃園警方逮捕到案，調查後依遺棄屍體等罪嫌，移送檢方偵辦。

桃園市新屋區東明里吳姓養豬戶負責人的兒子，在回收廚餘桶內發現有塑膠袋包裹的男嬰屍體，隨即報警處理。

警方初步調查發現，廚餘桶是經新北市一家環保公司到台北市內湖區一家餐廳載運，警方組專案小組調查。

警方調閱廚餘桶回收過程監視錄影帶後，逐一過濾社區人員，懷疑一名外籍女子涉嫌重大。警方追查一處社區大樓後，發現印尼籍逃逸監護工應為嬰兒母親，釐清後發現這名女監護工在生出嬰兒後，不知如何處理，才放置在廚餘桶內。

監護工在警方調查後，被依遺棄屍體等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。1050831

(中央社)