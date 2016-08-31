日殺建築公司員工槍手 持槍與警方對峙
在日本和歌山造成1名建築公司員工喪生，另外3人受傷後逃逸的槍手，今天與警方陷入緊張對峙。
法新社報導，警方發言人表示，嫌疑人溝(火田)泰秀朝多名挑戰他的人員連續開槍後，昨天下午逃入1間公寓大樓。
他整晚躲在公寓，全副武裝的警方則將他團團包圍，並試圖說服他投降。
媒體報導，雙方在東京西南450公里的和歌山通宵對峙，溝(火田)泰秀威脅要向警方開槍，並把槍指向自己。
據報導，溝(火田)泰秀是該建築公司老闆的兒子。
日本產經新聞報導，毒品罪被定罪後，溝(火田)泰秀原本29日要入監服刑。
溝(火田)泰秀29日在西部和歌山市一家建築公司辦公室內開槍，45歲的石山純副腹部中彈後送醫不治。（譯者：中央社許湘欣）1050831
(中央社)
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