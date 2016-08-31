洪秀柱：地方選舉勝選不代表路途已順暢

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中國國民黨主席洪秀柱今天表示，花蓮市長補選勝選代表國民黨的成功，言之過早，畢竟「一花獨放不是春」；一個地方的選舉，不代表國民黨路途已非常順暢，未來要付出更多心血。

贏得花蓮市長補選的魏嘉賢下午列席國民黨中常會，發表當選感言與未來施政抱負；魏嘉賢與所有中常委握手表達謝意，也與洪秀柱緊緊擁抱，感謝全黨一致支持，現場中常委掌聲不斷，高喊「國民黨加油」，氣氛熱烈。

洪秀柱說，這場選舉上下一心、團結一致，她很感動與感恩，每張選票代表的意義與價值，國民黨會放在心裡，並把流失的信心，用誠意與努力找回來。

洪秀柱指出，從九合一選舉至今年初的敗選，給國民黨很多教訓，國民黨無法只透過一場選舉讓所有人支持與肯定，要拿出更多、更好的表現，才能爭取民心、贏回政權。

她指出，如果這場選舉代表國民黨的成功或勝利，言之過早，畢竟「一花獨放不是春」，一個地方的選舉，不代表國民黨路途已非常順暢；國民黨要彎下腰，付出更多心血，才能在漫長努力後開花結果，看到滿園春色。

魏嘉賢說，9月2日準備就職，未來會努力做好市政工作；至於為何就職日是9月2日，可能是9月2日天時、地利、人和，也是希望政府能遵守九二共識。

他表示，面對對手的抹黑，這次選舉有好幾度差點撐不下去，感謝大家給的洪荒之力，讓他有更大信念繼續走下去。

魏嘉賢說，競選過程，他堅持善良，不做傷害他人的事；這幾天長輩給他「滿招損、謙受益」座右銘，未來他會以謙虛、謙虛、再謙虛的角度為大家服務。1050831

(中央社)