國軍戰車砲管斷裂 1士兵眼睛不適就醫

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陸軍542旅一輛戰車今天在新竹縣湖口鄉北測中心實施戰力鑑測前試射歸正時，砲管不明原因疑似膛炸斷裂，1名士兵眼睛因煙塵造成不適，就診檢查暫無大礙。

陸軍第六軍團表示，542旅戰2營今天上午9時許於北測中心實施戰力鑑測前試射歸正時，一輛CM11戰車於射擊第2發後，砲管因不明原因自砲膛排煙器後方斷裂，車上人員均未受傷。

不過一名許姓士兵眼睛疑遭煙塵侵入感到不適，前往醫院就診，軍方表示，該名士兵到院檢查後並無大礙。

陸軍六軍團政戰主任簡偉士表示，許姓士兵由軍方人員陪同前往國軍桃園總醫院新竹分院門診檢查，視力正常並無大礙，目前已回到營區休息，家長也到營區探視關心。

至於意外發生原因仍待調查，陸軍司令部也已下令全面停止射擊，進行檢測。1050831

(中央社)