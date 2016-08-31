新加坡茲卡病例攀升 當局籲孕婦受檢

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新加坡境內茲卡病例攀升至82起，當局呼籲，所有出現發燒或起疹症狀的懷孕婦女，應檢驗是否帶有茲卡病毒。

法新社報導，新加坡國家環境局人員加強滅除散播疾病的蚊蟲，並在疾病爆發的「原爆點」，也就是阿裕尼（Aljunied）東部郊區，展開煙燻滅蚊行動。

茲卡病毒已蔓延到58個國家，其中巴西疫情最為嚴重。對多數人來說，感染病毒後只會出現輕微症狀，如發燒或是出疹。

但對孕婦而言，可能會使嬰兒罹患小頭症。小頭症為畸形病症，將導致嬰兒腦袋或頭部先天異常地小。

新加坡衛生部表示，「新加坡所有出現茲卡病毒症狀，如發燒、起疹，或是其他症狀如紅眼症或關節酸痛的孕婦」，應接受檢查是否受到感染。

衛生部也提醒，若另一半曾對茲卡病毒呈陽性反應，孕婦應前往醫院檢查。（譯者：中央社周莉芳）1050831

(中央社)