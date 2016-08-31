體育署推99體育日 i運動e起購

為推廣99體育日，教育部體育署舉辦I運動E起購活動。(黃邱倫攝)

教育部體育署為推廣9月9日國民體育日推出「三免費一優惠」活動，除鼓勵民眾運動外，31日與3家國內重量級網購平台共同推動「i運動e起購」聯合促銷活動，讓全體國民輕鬆享好康之餘，更能養成運動的習慣，由衷體會運動帶來的好處！

健康的國民是國家最大資產，國民體適能是國家競爭力之基石，隨著國人運動風氣盛行，不管男女老少，運動已成為最熱門的休閒活動之一，為使國人於從事運動的過程中有完備的裝備增進運動效率及安全，此次活動除了邀請國內3大網購平台參與外，也邀請18家運動品牌及10家運動服務業者共襄盛舉。此次聯合促銷活動以全民運動的概念，將廠商產品分為「健康樂齡GO」、「親子樂活GO」、「小資男女GO」，不管是樂齡族群需要的慢跑、登山，親子族群常用的騎車、露營或者是小資男女流行的瑜珈、重量訓練等，都可以在此次聯合促銷活動找到相關的商品或實體課程，滿足不同族群在運動上的需求。

(中時電子報)