卓冠廷高唱《向前走》 為山海屯音樂節衝人氣
台中市「山海屯音樂節」是國內近兩年來快速竄紅、以重搖滾金屬為主題的熱門音樂節，與高雄大港開唱、墾丁春天吶喊齊名，活動今年邁入第三屆，11月26、27日將在台中洲際棒球場舉行，新聞局長卓冠廷今天（31日）與董事長樂團合唱《向前走》，號召全國樂迷到台中參加音樂節。
「OH~再會吧！OH~啥咪攏不驚！OH~再會吧！OH~向前行！」卓冠廷今天和董事長樂團高唱《向前走》，帶動全場氣氛，與OBSESS、適者生存、Attack Before、70%柒拾趴樂團等人，一起為2016山海屯音樂節揭開序幕。
卓冠廷表示，台中市政府新聞局除了輔導協助影視產業，流行音樂發展也是新聞局重要協助標的，過去山海屯音樂節皆由民間自行舉辦，市府並未站在指導方給予規定或限制，於是去年的山海屯音樂節受到颱風影響而演出時間逾時，也讓周遭居民抗議。
對此，今年台中市政府新聞局化被動為主動，擔任山海屯音樂節指導單位，協助與輔導業者符合現有活動安全法令，從法令規範、環保衛生、交通秩序方面皆參與協調、給予協助，希望扶植在地流行音樂發展，也讓市民及樂迷達成融洽的關係。
卓冠廷感謝今年主辦單位為回饋市民朋友，在山海屯音樂節貢獻三個免費舞台，可以讓更多初次接觸搖滾音樂的民眾，體驗搖滾樂的熱情與魅力。
「要聽最酷、最不一樣的音樂就是來到台中！」卓冠廷強調，今年的台中非常熱血搖滾，「無懼音樂祭」在上週成功結束演出，緊接著9月3日由文化局主辦的「台中東亞流行音樂節」，11月19、20日由新聞局主辦的「搖滾台中」也即將登場，接下來還有11月26、27日的「山海屯音樂節」接棒演出，一連串活動下來，保證讓樂迷朋友大呼過癮。
卓冠廷表示，舉辦國際性音樂季對城市發展有相當大的助益，除應邀來台演出的國外大小樂團、工作同仁外，也可以吸引追星粉絲前來朝聖，藉此成功行銷台中，甚至全國，提升台灣的國際形象。
主辦單位雅活創作公司執行長林書弘說，去年的山海屯音樂節受到蘇迪勒颱風影響，民眾退票加上颱風造成的損害，當時主辦單位慘賠約2千多萬。今年由雅活創作公司主辦，重新出發，避開7、8、9月颱風季節，選擇在11月26、27日舉辦山海屯音樂節；並與台中洲際棒球場協調，規畫雨天備案，做好萬全準備。
針對去年造成的噪音影響，林書弘表示，今年山海屯音樂節協請台中市政府指導，同時控制現場活動在晚間10點前結束，將環境噪音造成的傷害降至最低。
今年有來自8個國家、超過95組藝人參加，包括曾獲葛萊美獎的最佳創作樂團、來自日本、泰國的知名樂團等。特別的是，過去山海屯音樂節只有三大舞台，今年在台中市政府的指導下，增加了三個免費舞台，形成六大舞台，讓更多民眾享受搖滾樂的魅力；今年也增設美食攤位，讓大家聽音樂、吃美食，感受台中人的熱情。
新聞局表示，今年山海屯音樂節的舞台擴增為六個，其中三個更是免費舞台，分別是新力量舞台、濤舞台、門舞台；並邀集8個國家、超過95組藝人在台中熱力開唱，除有美國超級天團蟑螂老爹(Papa Roach)首次登台演出外，來自泰國的國民天團LOMOSONIC以及日本龐克天團TOTALFAT也將聯袂參加演出。
新聞局指出，今年音樂節不同以往，加開國際售票系統，目前有香港、泰國、澳門、新加坡、馬來西亞、日本及中國大陸的粉絲們搶購門票，已售出2000多張，屆時這些樂迷將會搭機來台，參與這兩天的國際音樂盛宴，預計可帶來不少觀光旅遊效益及音樂文化交流契機。
(中時)
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