北美首位 加國考慮參與亞投行
加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）昨日在北京進行外交訪問時指出，為了擴大增強加國的基礎建設，將慎重考慮申請成為亞洲基礎設施投資銀行（AIIB, 簡稱亞投行）一員，一旦確定申請，將成為北美洲地區首名會員。
據財新網報導，現在於北京訪問的加國總理杜魯道，在出席中國企業家俱樂部的論壇時表示，他將擴大其國內的基礎建設投資，並藉此增加就業機會，同時也慎重考慮加入亞投行並加強兩國雙邊關係。畢竟中國已成為加拿大第二大的貿易夥伴和出口市場，他非常重視加華關係的發展。
亞投行於今年1月開始營運後，目前已有59個會員國，7大工業國中英、法、德、義4國已經加入，剩下加拿大、日本和美國還未參加。行長金立群日前還透露，9月將對30多個新申請國進行資格審查。如果加拿大確定提交申請，將成為北美洲國家中首位。
杜魯道此次訪中將同時參與杭州G20峰會，這不是他第一次踏上中國，其父皮耶·杜魯道（Pierre Trudeau）擔任總理時就曾隨團訪中，這次他第4回訪問中國。陸智庫研究員表示，他在本次峰會前拋出亞投行的議題，表示加華關係仍是該國的主流聲音，期望憑藉豐富的自然資源等優勢吸引更多中國企業投資。
(中時電子報)
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