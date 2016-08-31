姊夫伸魔爪 女子斷髮保貞節

斷髮保貞節！1名男子看完色情影片色慾薰心，竟然趁著同住的小姨子洗完澡回房時，強拉小姨子頭髮意圖性侵，所幸小姨子掙扎中摸到1把剪刀並剪斷自己的頭髮逃出魔掌，全案彰化地檢署今天偵結，依強制性交罪將男子起訴。

彰檢指出，家住彰化縣埤頭鄉的該名色姊夫，是於今年6月11日中午在自己房間看完A片後性慾高漲，只穿著內褲就潛入小姨子房間，並等待小姨子進房時，衝上前緊緊抱住，並扯掉小姨子身上的浴巾要求說「1次就好」。

小姨子抵死不從，但男子也不肯作罷，隨即強將小姨子壓制在地板，拉扯過程，小姨子一度狠捏男子的下體，才讓男子疼痛暫時縮手，不料，當小姨子逃出房間後，男子又追上去，最後抓住小姨子的長髮。

千鈞一髮之際，死命掙扎的小姨子的眼睛突然瞄到身旁剛好有1把剪刀，頓時就像看到救星般，她趁機順勢拿起剪刀後，毫不思索地便朝自己的頭髮剪去，當時，男子感到錯愕來不及反應，女子則已逃出屋外，請求鄰居幫忙報案，隨後警方到場將男子逮捕送辦。

(中時)